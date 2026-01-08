Повернув собі колишній рівень: біткойн знову подорожчав

Біткойн повернувся на колишній рівень – 90 000 доларів. Проте це зростання не є стійким. Його фундамент залишається доволі крихким, зокрема, через позицію трейдерів.

Що відбувається з ціною біткойна?

Наразі на криптовалютних ринках зберігається мало ознак стійкого оптимізму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Попри те, що до біржових фондів "повернулись" кошти, ширша структура ринку ніяк не змінилася. Зараз зростання вартості біткойна є скоріше перепочинком, ніж відродженням цієї монети.

Як безстрокові, так і датовані ф'ючерси на біткойн, де розкривається значна частина базових настроїв ринку щодо криптовалют, показують, що більшість ставок все ще зосереджені на короткострокових контрактах. Попит на довгострокові ф'ючерси залишається приглушеним на Чиказькій товарній біржі, яка довгий час вважалася барометром інституційного інтересу,

– наголошує видання.

Цікаво! ETF в цей час показав найбільший "приплив" з 7 жовтня.

Подорожчанню біткойна також сприяла зміна тенденцій:

в кінці 2025 року багато людей активно реалізовували крипту;

а от у перші дні 2026 року ця активність знизилась.

В певному сенсі стагнація біткойна, порівняно з акціями та золотом, викликала сумніви, щодо цінності крипти. Саме як активу.

Зниження волатильності біткойна, особливо порівняно з золотом та бета-версією, свідчить про те, що найкращі дні для криптоактивів вже минули,

– розповів ще в понеділок старший стратег Bloomberg Intelligence з сировинних товарів Майк Макглоун.

Сьогодні біткойн лишається на досягнутому раніше рівні, хоча і відбулося незначне зниження. Наразі ця монета коштує – 90 348,50 доларів, повідомляє investing.com.



Скільки сьогодні коштує 1 BTC / Скриншот сервісу investing.com

Що відбувалося з біткоїном у 2025 році?