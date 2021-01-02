Вартість біткойна вкотре побила свій історичний рекорд: нова ціна
Криптовалюта Bitcoin знову оновила свій історичний максимум. Курс біткойна 2 січня досягнув позначки в понад 29 800 доларів за монету.
Про чергове зростання вартості цифрової валюти свідчать дані Coin Desk.
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Станом на 10:59 2 січня вартість одного біткойна становить 29 828 доларів.
Минулий історичний максимум зафіксували лише 30 грудня. Тоді курс біткойна досягнув позначки в понад 28 500 доларів за монету.
До слова, впродовж останньої доби біткойн подорожчав на 1,26%.
Графік зміни ціни біткойна за останню добу / Інфографіка зі сайту Coin Desk
Що таке біткойн?Це криптовалюта, яка не має таких фізичних носіїв – банкнот чи монет. Тобто це віртуальні гроші. Випуском криптовалюти не займаються банки. Це роблять комп'ютери з установленою програмою-клієнтом із відкритим вихідним кодом.
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