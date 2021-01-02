Криптовалюта Bitcoin знову оновила свій історичний максимум. Курс біткойна 2 січня досягнув позначки в понад 29 800 доларів за монету.

Про чергове зростання вартості цифрової валюти свідчать дані Coin Desk.

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Станом на 10:59 2 січня вартість одного біткойна становить 29 828 доларів.

Минулий історичний максимум зафіксували лише 30 грудня. Тоді курс біткойна досягнув позначки в понад 28 500 доларів за монету.

До слова, впродовж останньої доби біткойн подорожчав на 1,26%.



Графік зміни ціни біткойна за останню добу / Інфографіка зі сайту Coin Desk