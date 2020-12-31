У вересні кореляція між компаніями S&P 500 та біткойнами досягла майже історичного максимуму. Більшість людей впевнені, що ці компанії отримуватимуть біткойни вже до кінця 2021 року.

Відповідне опитування провела група The Block. Із 106 респондентів 51,4% заявили, що 5 до 9 компаній S&P 500 матимуть біткойн на балансі до кінця 2021 року.

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Близько 16% опитаних дають оптимістичніший прогноз. Вони впевнені, що 10 або більше компаній у S&P 500 будуть купувати та утримувати біткойни в довгостроковій перспективі.

29,7% заявили, що біткойни матимуть від 1 до 4 компаній. І лише 2,7% кажуть, що біткойни матимуть 1 або менше компаній.



Результати опитування / Фото The Block

Довідка. Зараз жодна компанія з індексу S&P 500 не тримає біткойни на своєму балансі.

До слова, 27 грудня біткойн оновив свій історичний максимум. На цей раз криптовалюта перевищила позначку у 26 тисяч доларів.