Криптовалюта Bitcoin снова обновила свой исторический максимум. Курс биткойнов 2 января достиг отметки в более 29 800 долларов за монету.

Об очередной рост стоимости цифровой валюты свидетельствуют данные Coin Desk.

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По состоянию на 10:59 2 января стоимость одного биткойна составляет 29 828 долларов.

Прошлый исторический максимум зафиксировали лишь 30 декабря. Тогда курс биткойна достиг отметки в более 28 500 долларов за монету.

К слову, в течение последних суток биткойн подорожал на 1,26%.



График изменения цены биткойны за последние сутки / Инфографика с сайта Coin Desk