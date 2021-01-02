Стоимость биткойна в очередной раз побила свой исторический рекорд: новая цена
Криптовалюта Bitcoin снова обновила свой исторический максимум. Курс биткойнов 2 января достиг отметки в более 29 800 долларов за монету.
Об очередной рост стоимости цифровой валюты свидетельствуют данные Coin Desk.
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По состоянию на 10:59 2 января стоимость одного биткойна составляет 29 828 долларов.
Прошлый исторический максимум зафиксировали лишь 30 декабря. Тогда курс биткойна достиг отметки в более 28 500 долларов за монету.
К слову, в течение последних суток биткойн подорожал на 1,26%.
График изменения цены биткойны за последние сутки / Инфографика с сайта Coin Desk
Что такое биткойн?
Это криптовалюта, которая не имеет таких физических носителей – банкнот или монет. То есть это виртуальные деньги. Выпуском криптовалюты не занимаются банки. Это делают компьютеры с установленной программой-клиентом с открытым исходным кодом.
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