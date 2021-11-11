9 листопада 2021 року курс біткойна піднявся до 68 530 доларів за монету. Це новим історичним максимумом для криптовалюти. Станом на 11 листопада вартість біткойна коливається на рівні 65 456 доларів за монету, а ринкова капіталізація становить 1,24 трильйона доларів, згідно з CoinDesk.

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Ціна б іткойна може злетіти до понад 100 тисяч доларів

На думку Тодда Гордона, ціна цифрової монети може злетіти до 150 тисяч доларів. Однак засновник інвестиційної компанії закликав інвесторів бути обережними щодо того, скільки монет вони мають у своєму портфелі та враховувати волатильність.

Я думаю біткойн має бути частиною клієнтських портфелів, але незначною. Насправді опору не буде до 150 тисяч доларів, тож я переконаний, що ми досягнемо цього рівня,

– додав Гордон.

Вартість біткойна може злетіти до 150 тисяч доларів / Фото Getty Images

Тодд Гордон оптимістично налаштований щодо ціни біткойна навіть попри настільки велику волатильність. 3% його інвестицій припадають саме на цифрові активи. Інвестор вважає, що біткойн має кілька каталізаторів росту попри коливання курсу, зокрема:

вивчення криптотехнології в Applе;

зростання майнінгу біткойна у США через заборону аналогічної діяльності у Китаї;

розширення метавсесвіту. Зокрема, про плани у цій сфері повідомили компанії Meta (у минулому Facebook) та Microsoft.