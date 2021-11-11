В начале ноября 2021 года курс биткоина поднялся до 68 990 долларов за монету, сообщает CoinDesk. Это новым историческим максимумом для криптовалюты. По состоянию на 11 ноября стоимость биткоина колеблется на уровне 65 456 долларов за монету, а рыночная капитализация составляет 1,24 триллиона долларов, информирует тот же портал.

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Цена биткоина может взлететь до более чем 100 тысяч долларов

По мнению Тодда Гордона, цена цифровой монеты может взлететь до 150 тысяч долларов. Однако основатель инвестиционной компании призвал инвесторов быть осторожными по поводу того, сколько монет они имеют в своем портфеле и учитывать волатильность.

Я думаю, биткоин должен быть частью клиентских портфелей, но незначительной. На самом деле, сопротивления не будет до 150 тысяч долларов, поэтому я убежден, что мы достигнем этого уровня,

– добавил Гордон.

Стоимость биткоина может взлететь до 150 тысяч долларов / Фото Getty Images

Тодд Гордон оптимистично настроен по поводу цены биткоина даже несмотря на столь большую волатильность. 3% его инвестиций приходится именно на цифровые активы. Инвестор считает, что биткоин имеет несколько катализаторов роста несмотря на колебания курса , в частности:

изучение криптотехнологии в Applе ;

рост майнинга биткоина в США из-за запрета аналогичной деятельности в Китае;

расширение метавселенной. В частности, о планах в этой сфере сообщили компании Meta (в прошлом Facebook) и Microsoft.