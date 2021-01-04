Перша криптовалюта світу у 2020 побила всі можливі рекорди. Проте 4 січня курс біткойну різко обвалився. Яка ціна біткойна зараз, читайте на Фінанси 24.

Біткойн торгувався на позначці 28 470 (о 12:18) за індексом Investing.com у понеділок, 4 січня, знизившись на понад 20% за останню добу. Це найбільша одноденна втрата з 12 березня 2020 року.

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Відтак ринкова капіталізація біткойну впала до 553,8 мільярда доларів. Це близько 67% від загальної ринкової капіталізації криптовалют. До цього ринкова капіталізація становила 612,9 мільярда доларів.

За попередні двадцять чотири години біткойн торгувався в діапазоні від 28 204 до 33 587 доларів.

Як біткойн рекордно зростав

Тиждень перед Новим роком та кілька перших днів 2021 року стали для біткойна постійним побиттям рекордів. Ціна біткойна встановила історичний максимум 3 січня, досягнувши 34 755 долара.

Що відбувається з іншими криптовалютами

Ethereum становив 901,03 долара за індексом Investing.com, що на 8,32% більше ніж попереднього дня.

Tether торгувався на рівні 1.0006 долара, практично не змінившись в ціні.

Ринкова капіталізація Ethereum становить 105,4 мільярда доларів, або 12,69% від загальної ринкової капіталізації криптовалют, тоді як ринкова капіталізація Tether становить 21,3 мільярда доларів, або 2,57% від загальної вартості ринку криптовалют.

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