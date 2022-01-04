Ціна біткойна може злетіти до 100 тисяч доларів: фактори впливу та інший прогноз

Співзасновник компанії Nexo, яка спеціалізується на кредитах у криптосвіті, прогнозує, що у 2022 році на біткойн чекає новий успіх. Проте професорка з британського університету говорить про стрімкий обвал.

Компанія Nexo претендує на звання найбільшої у світі кредитної установи в галузі цифрових фінансів. Ця фірма видала кредити на суму понад 6 мільярдів доларів і керує активами для понад 2,5 мільйона користувачів у всьому світі.

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Біткойн може злетіти до 100 тисяч доларів

Антоні Тернечев вважає, що до середини 2022 року вартість біткойна може злетіти до 100 тисяч доларів за монету. На момент створення цього матеріалу, актуальна ціна найпопулярнішої цифрової монети у світі коливається на рівні 46 619 доларів за монету. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 882 мільярди доларів, інформує CoinDesk. Тренчев виділив два фактори, які сприятимуть злету біткойна:

установи "зміцнюють свої скарбниці" і наповнюють їх криптовалютою (але не надав жодних прикладів). З іншої сторони, компанії MicroStrategy і Square відомі тим, що купували значні обсяги біткойна;

його прогноз, що "дешеві гроші" нікуди не зникнуть, що стане благом для криптовалют.

Контроль над сектором криптовалют зі сторони регуляторів та різкі коливання цін також можуть вплинути на перспективи біткойна.

Прогноз щодо ціни біткойна у 2022 році / Фото Getty Images

Що таке "дешеві гроші" Йдеться про грошово-фінансову політику з утримання відсоткових ставок на низькому рівні, що проводиться з метою стимулювання економічної діяльності шляхом зниження вартості кредитів та інвестицій.

В епоху пандемії біткойн був одним із головних лідерів, ціна якого зросла на понад 60% у 2021 році, попри те, що криптовалюта була далеко від свого історичного максимуму – майже 69 тисяч доларів за монету. Для порівняння:

фондовий індекс S&P 500 виріс майже на 27% за аналогічний період,

за аналогічний період, тоді як індекси Dow та Nasdaq піднялися на 18,73% і 21,39% у 2021 році відповідно.

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Інший сценарій

Проте не всі підтримують очікування співзасновника компанії Nexo. Деякі експерти вважають, що біткойн може стрімко обвалитися уже в найближчі місяці. Професорка фінансів з університету Керол Олександр заявила, що бачить падіння біткойна до 10 тисяч доларів за монету у 2022 році. Фактично, це знищить усі успіхи криптовалюти за останні півтора року.