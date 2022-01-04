Компания Nexo претендует на звание крупнейшего в мире кредитного учреждения в области цифровых финансов. Эта фирма выдала кредиты на сумму более 6 миллиардов долларов и управляет активами более 2,5 миллиона пользователей во всем мире.
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Биткоин может взлететь до 100 тысяч долларов
Антони Тернечев считает, что к середине 2022 года стоимость биткоина может взлететь до 100 тысяч долларов за монету. На момент создания этого материала актуальная цена самой популярной цифровой монеты в мире колеблется на уровне 46 619 долларов за монету. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 882 миллиарда долларов, информирует CoinDesk. Тренчев выделил два фактора, которые будут способствовать взлету биткоина:
- учреждения "укрепляют свои казны" и наполняют их криптовалютой (но не дал никаких примеров). С другой стороны, компании MicroStrategy и Square известны тем, что покупали значительные объемы биткоина;
- его прогноз, что "дешевые деньги" никуда не исчезнут, что станет благом для криптовалют.
Прогноз относительно цены биткоина в 2022 году / Фото Getty Images
Что такое "дешевые деньги"Речь идет о денежно-финансовой политике по удержанию процентных ставок на низком уровне, проводимой с целью стимулирования экономической деятельности путем снижения стоимости кредитов и инвестиций.
В эпоху пандемии биткоин был одним из главных лидеров, цена которого выросла более чем на 60% в 2021 году, несмотря на то, что криптовалюта была далеко от своего исторического максимума – почти 69 тысяч долларов за монету. Для сравнения:
- фондовый индекс S&P 500 вырос почти на 27% за аналогичный период,
- в то время как индексы Dow и Nasdaq поднялись на 18,73% и 21,39% в 2021 году соответственно.
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Другой сценарий
Однако не все поддерживают ожидания соучредителя Nexo. Некоторые эксперты считают, что биткоин может стремительно обрушиться уже в ближайшие месяцы. Профессор финансов из университета Кэрол Александр заявила, что видит падение биткоина до 10 тысяч долларов за монету в 2022 году. Фактически это уничтожит все успехи криптовалюты за последние полтора года.