Кандидат у президенти Південної Кореї, представник Демократичної партії Лі Чже Мьон звертається до розпеченого ринку NFT. Його мета – зібрати кошти на передвиборчу кампанію для майбутніх виборів у березні.

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Інноваційний підхід

У команді політика розповіли про план випустити NFT із його зображенням та ідеями в обмін на грошові внески. Якщо збір коштів завдяки цифровим активам буде успішним, Лі стане першим у світі кандидатом у президенти, який випустить NFT для фінансування передвиборчої кампанії.

Що таке NFT Це невзаємозамінні токени, які є особливим типом криптовалюти. Ці активи, існують лише у власних криптосистемах. Кожен NFT може бути унікальним цифровим елементом. На відміну від біткойна та інших криптовалют NFTs не можна обміняти на аналогічні NFT-токени. Прикладом NFT може бути картинка, відео, твіт чи будь-що інше в мережі.

Ще одна мета цієї інноваційної ініціативи – залучення молодих виборців, які цікавляться світом криптовалют. Цей крок також знаменує зусилля партії з вивчення нових способів інтеграції цифрових активів у старі моделі збору коштів на виборчу кампанію.

Кандидат у президенти Південної Кореї та NFT / Getty Images

До теми: Наприкінці 2021 року обсяг торгів NFT перевищив 13 мільярдів доларів. Це майже у 400 разів більше, ніж на початку. Бум на ринку невзаємозамінних токенів почався в серпні 2020 року. Цікаво, що ще в червні деякі експерти заявляли, що ринок NFT луснув.

Представник виборчого комітету наступним чином прокоментував це рішення: "Оскільки молоде покоління віком від 20 до 30 років цікавиться новими технологіями, включаючи віртуальні активи, NFT та метавсесвіт, такий тип збору коштів може їм сподобатися".