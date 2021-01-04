Біткойн 2 січня вперше в історії подолав позначку в 30 тисяч доларів і виріс на понад 300% у 2020 році. Такі рекорди пов'язані з тим, що криптовалюту зараз покупають потужні інвестори.

В останні тижні на ринок вийшли великі інституційні інвестори. Таку думку в коментарі виданню CNBC озвучив криптолідер PwC Анрі Арсланян.

До слова Вартість біткойна вкотре побила свій історичний рекорд: нова ціна

За його словами, на ралі біткойнів, за яким спостерігав весь світ останні декілька місяців, вплинули два фактори – постійна поява інституційних гравців та страх роздрібних інвесторів упустити свій шанс.

Постійна поява інституційних гравців

На підняття цін на біткойн у 2020 році частково повпливали відомі мільярдери з Уолл-стріт, які публічно підтримали криптовалюта. Аналітики вважають, що така позиція вселила впевненість в скептично налаштованих основних інвесторів.

До прикладу, у 2020 році прихильниками біткойнів виступили відомі інвестори Пол Тюдор Джонс і Стенлі Дракенміллер.

Страх роздрібних інвесторів упустити свій шанс

Анрі Арсланян пояснив, що сьогодні набагато більше людей введуть облікові записи на кріптобіржах, ніж раніше Адже купувати криптовалюту зараз набагато простіше, ніж раніше.

Завдяки цим двом великим факторам відбувається великий імпульс. На криптовалютних ринках також є багато оптимізму,

– заявив експерт.

Якою буде ціна біткойна на 2021 рік

Головний криптолідер PwC відмовився називати цільову ціну на біткойни на 2021 рік. Однак запевнив, що динаміка залишається оптимістичною.

"Я спостерігаю не тільки за ціною біткойнів, а й за кількістю нових інституційних гравців, які, як мені здається, мають величезний вплив на ринки", – додав він.

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