Биткойн 2 января впервые в истории преодолел отметку в 30 тысяч долларов и вырос более чем на 300% в 2020 году. Такие рекорды связаны с тем, что криптовалюту сейчас покупаю мощные инвесторы.

В последние недели на рынок вышли крупные институциональные инвесторы. Такое мнение в комментарии изданию CNBC озвучил криптолидер PwC Анри Арсланян.

К слову Стоимость биткойна в очередной раз побила свой исторический рекорд: новая цена

По его словам, на ралли биткойнов, по которому наблюдал весь мир последние несколько месяцев, повлияли два фактора– постоянное появление институциональных игроков и страх розничных инвесторов упустить свой шанс.

Постоянное появление институциональных игроков

На повышение цен на биткойн в 2020 году частично повлияли известные миллиардеры с Уолл-стрит, они публично поддержали криптовалюту. Аналитики считают, что такая позиция вселила уверенность в скептически настроенных основных инвесторов.

К примеру, в 2020 году сторонниками биткойнов выступили известные инвесторы Пол Тюдор Джонс и Стэнли Дракенмиллер.

Страх розничных инвесторов упустить свой шанс

Анри Арсланян пояснил, что сегодня гораздо больше людей введут учетные записи на криптобиржах, чем раньше. Ведь покупать криптовалюту сейчас гораздо проще, чем раньше.

Благодаря этим двум большим факторам происходит большой импульс. На криптовалютных рынках также много оптимизма, – заявил эксперт.

Какой будет цена на биткойн в 2021 году

Главный криптолидер PwC отказался называть целевую цену на биткойн на 2021 год. Однако заверил, что динамика остается оптимистичной.

"Я наблюдаю не только по цене биткоинов, но и по количеству новых институциональных игроков, которые, как мне кажется, имеют огромное влияние на рынки", – добавил он.

Как грамотно управлять деньгами и прибыльно инвестировать на бирже? Узнайте у экспертов с многолетним опытом успешного трейдинга Forex CLub.