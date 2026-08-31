Що назвали найбільшою загрозою

Очільник Ради з фінансової стабільності (FSB) і водночас голова Банку Англії Ендрю Бейлі головною загрозою назвав вплив штучного інтелекту, що нібито здатен суттєво змінити швидкість, масштаб та економіку кібератак, пише Reuters.

У листі до міністрів фінансів і голів центробанків країн G20 посадовець зауважив, що в багатьох державах досі немає систем, необхідних для контролю за впровадженням передових моделей ШІ. Окрім того, залежність фінсектору від обмеженого кола великих технологічних компаній може підірвати довіру до ринку.

Цікаво! Занепокоєння регуляторів посилилося, зокрема, після запуску в США потужної моделі Mythos від Anthropic, доступ до якої на певному етапі мали лише американські громадяни.

Також Бейлі попередив про ризик корекції на фінансових ринках, звернувши увагу на завищені оцінки компаній, пов'язаних із ШІ. Серед інших вразливих місць він назвав ситуацію з держборгом і дедалі активніше використання позикових коштів під час операцій з акціями. Зокрема, на початку серпня дохідність довгострокових американських облігацій сягнула найвищих рівнів за кілька десятиліть, через що Казначейству США довелося втрутитися.

Нагадаємо, розвиток нових технологій дедалі більше турбує навіть криптоіндустрію. Зокрема, розвиток квантових комп'ютерів у перспективі може поставити під загрозу криптографічний захист цифрових гаманців і транзакцій. Цікаво, що найбільш вразливим вважають біткоїн – за різними оцінками, у зоні ризику можуть опинитися від 35 до 50% монет в обігу.