Які ціни на алюміній у липні

Ціни на алюміній за останні 30 дні в Україні трохи зросли, і середня вартість цього металу у липні становить близько 77,40 гривні, свідчать дані MetalMonitor.

Однак ціни значно різняться. Пункти прийому брухту готові платити за якісний алюміній у кілька разів більше, ніж за звичайний чорний метал.

Найдорожче приймають чистий електротехнічний та профільний алюміній. Тоді як найдешевшими залишаються банки, кабель та стружка через низький вихід чистого металу під час переробки.

Загалом ціни на різні види алюмінію у липні такі:

Вид алюмінієвого брухту Середня ціна, грн/кг Електротехнічний алюміній 127,5 Типографський алюміній 115,6 Алюмінієвий профіль 117 Харчовий алюміній і побутовий плюміній 102,5 Алюміній моторний 85 Змішаний алюміній 81.50 Алюмінієва стружка 46,55 Алюмінієвий кабель 45 Алюмінієві банки 42,50 Алюмінієва фольга 30

Які ціни у різних регіонах України

Водночас вартість брухту алюмінію може значно відрізнятися залежно від регіону та конкретного пункту прийому зокрема. За даними Metalolom.biz.ua, у липні метал в середньому коштує:

Дніпро – 90 гривень за кілограм;

Київ – 85,80 гривень за кілограм;

Ужгород – 85 гривень за кілограм;

Біла Церква – 83 гривні за кілограм;

Вінниця – 82,30 гривні за кілограм тощо.

Загалом у великих промислових містах конкуренція між заготівельниками вища, тому закупівельні ціни часто є вигіднішими.

Разом з тим на кінцеву вартість впливає вид алюмінію, оскільки електротехнічний і профільний цінуються значно дорожче за змішаний чи банки. Також має значення ступінь забруднення: фарба, пластик, гума, кріплення або інші домішки знижують ціну.

Великі партії часто приймають за вищою ціною. До того ж пункти прийому рієнтуються на попит з боку переробників.

Нагадаємо, що на брухті металу можна вигідно заробити в Україні. Однак для цього варто накопичувати та здавати великими обсягами, краще від 1 тонни, та обрати правильний момент протягом року, коли ціни зростають.