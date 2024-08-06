Майже 20 тисяч гривень за 10 копійок: за що нумізмати заплатять великі гроші

Українські колекціонери можуть купити дорого монети навіть низьких номіналів. За деякі різновиди 10 копійок можна отримати від 10 тисяч гривень.

За які копійки можна отримати гроші

Тож від 10 до 18 тисяч гривень можна отримати за монету номіналом 10 копійок 1992 року. Це стосується різновиду 2.21ВАк, що відрізняється:

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тонким середнім зубом тризуба;

замкнутим п'ятим і сьомим зерном третього колосу.

Є схожий штамп аверсу – 2.1. Проте у нього п'яте та сьоме зерно третього колосу розімкнені,

– написали фахівці.

Також існує різновид монети 1994 року 2ГБк. За нього можуть дати 2 – 2,6 тисячі гривень. Він відрізняється:

четвертим зерном третього колосу – воно розімкнене;

четвертим зерном четвертого колосу – воно стосується листа;

гроном №7 – хвостик не торкається ягоди;

гроном №3 – хвостик короткий і тонкий;

гуртом з крупною насічкою.

У різновиду 2ГБк тонкий короткий хвостик у гроні №3 та крупна насічка на гурті. Цей різновид легко можна сплутати з дешевшим різновидом 2ГАк, у якого довгий тонкий хвостик у гроні №3,

– йдеться на сайті.

За 1 000 гривень можна продати 10 копійок 2001 року. Така ціна зумовлена малим тиражем того року – всього 5 000 штук.