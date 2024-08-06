За какие копейки можно получить деньги
Поэтому от 10 до 18 тысяч гривен можно получить за монету номиналом 10 копеек 1992 года. Это касается разновидности 2.21ВАк, которая отличается:
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- тонким средним зубом трезубца;
- замкнутым пятым и седьмым зерном третьего колоса.
Есть похожий штамп аверса – 2.1. Однако у него пятое и седьмое зерно третьего колоса разомкнуты,
– написали специалисты.
Также существует разновидность монеты 1994 года 2ГБк. За него могут дать 2 – 2,6 тысячи гривен. Он отличается:
- четвертым зерном третьего колоса – оно разомкнуто;
- четвертым зерном четвертого колоса - оно касается листа;
- гроздью №7 – хвостик не касается ягоды;
- гроздью №3 – хвостик короткий и тонкий;
- гроздью с крупной насечкой.
У разновидности 2ГБк тонкий короткий хвостик в грозди №3 и крупная насечка на группе. Эту разновидность легко можно спутать с более дешевой разновидностью 2ГАк, у которой длинный тонкий хвостик в грозди №3,
– говорится на сайте.