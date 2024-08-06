За какие копейки можно получить деньги

Поэтому от 10 до 18 тысяч гривен можно получить за монету номиналом 10 копеек 1992 года. Это касается разновидности 2.21ВАк, которая отличается:

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тонким средним зубом трезубца;

замкнутым пятым и седьмым зерном третьего колоса.

Есть похожий штамп аверса – 2.1. Однако у него пятое и седьмое зерно третьего колоса разомкнуты,

– написали специалисты.

Также существует разновидность монеты 1994 года 2ГБк. За него могут дать 2 – 2,6 тысячи гривен. Он отличается:

четвертым зерном третьего колоса – оно разомкнуто;

четвертым зерном четвертого колоса - оно касается листа;

гроздью №7 – хвостик не касается ягоды;

гроздью №3 – хвостик короткий и тонкий;

гроздью с крупной насечкой.

У разновидности 2ГБк тонкий короткий хвостик в грозди №3 и крупная насечка на группе. Эту разновидность легко можно спутать с более дешевой разновидностью 2ГАк, у которой длинный тонкий хвостик в грозди №3,

– говорится на сайте.

Напомним! За 1 000 гривен можно продать 10 копеек 2001 года. Такая цена обусловлена малым тиражом того года – всего 5 000 штук.