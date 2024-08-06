За які копійки можна отримати гроші
Тож від 10 до 18 тисяч гривень можна отримати за монету номіналом 10 копійок 1992 року. Це стосується різновиду 2.21ВАк, що відрізняється:
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- тонким середнім зубом тризуба;
- замкнутим п'ятим та сьомим зерном третього колосу.
Є схожий штамп аверсу – 2.1. Проте у нього п'яте та сьоме зерно третього колосу розімкнені,
– написали фахівці.
Також існує різновид монети 1994 року 2ГБк. За нього можуть дати 2 – 2,6 тисячі гривень. Він відрізняється:
- четвертим зерном третього колосу – воно розімкнене;
- четвертим зерном четвертого колосу - воно стосується листа;
- гроном №7 – хвостик не торкається ягоди;
- гроном №3 – хвостик короткий й тонкий;
- гуртом з крупною насічкою.
У різновиду 2ГБк тонкий короткий хвостик у гроні №3 та крупна насічка на гурті. Цей різновид легко можна сплутати з дешевшим різновидом 2ГАк, у якого довгий тонкий хвостик у гроні №3,
– йдеться на сайті.