За які копійки можна отримати гроші

Тож від 10 до 18 тисяч гривень можна отримати за монету номіналом 10 копійок 1992 року. Це стосується різновиду 2.21ВАк, що відрізняється:

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тонким середнім зубом тризуба;

замкнутим п'ятим та сьомим зерном третього колосу.

Є схожий штамп аверсу – 2.1. Проте у нього п'яте та сьоме зерно третього колосу розімкнені,

– написали фахівці.

Також існує різновид монети 1994 року 2ГБк. За нього можуть дати 2 – 2,6 тисячі гривень. Він відрізняється:

четвертим зерном третього колосу – воно розімкнене;

четвертим зерном четвертого колосу - воно стосується листа;

гроном №7 – хвостик не торкається ягоди;

гроном №3 – хвостик короткий й тонкий;

гуртом з крупною насічкою.

У різновиду 2ГБк тонкий короткий хвостик у гроні №3 та крупна насічка на гурті. Цей різновид легко можна сплутати з дешевшим різновидом 2ГАк, у якого довгий тонкий хвостик у гроні №3,

– йдеться на сайті.

Нагадаємо! За 1 000 гривень можна продати 10 копійок 2001 року. Така ціна зумовлена малим тиражем того року – всього 5 000 штук.