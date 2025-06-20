Какие мировые цены на драгоценные металлы

В течение четверга, 19 июня, цены на золото практически не изменились, тогда как платина снизилась после достижения самого высокого уровня с сентября 2014 года. Спотовое золото упало на 0,1% до 3 365,79 доллара, а фьючерсы до – 3 382,80 доллара (падение на 07%), пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Золото перестало дорожать: почему цены неожиданно изменили динамику

Среди других металлов платина потеряла 3,7% – 1 269,30 доллара после роста до самого высокого уровня с сентября 2014 года. Палладий потерял почти 1,1% (1 038,56 доллара), а серебро подешевело на 1,4% до 36,21 доллара за унцию.

Цены на золото от НБУ

Нацбанк установил следующие закупочные цены на золото:

Банковский металл: 4 480,45 гривны за грамм.

Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 467,01 гривны за грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 4 435,65 гривны за грамм.

Средняя цена на золотые изделия в ломбардах Украины

Средние тарифы на приемку золотых изделий в ломбардах Украины по пробам: