Какие мировые цены на драгоценные металлы
В течение четверга, 19 июня, цены на золото практически не изменились, тогда как платина снизилась после достижения самого высокого уровня с сентября 2014 года. Спотовое золото упало на 0,1% до 3 365,79 доллара, а фьючерсы до – 3 382,80 доллара (падение на 07%), пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Золото перестало дорожать: почему цены неожиданно изменили динамику
Среди других металлов платина потеряла 3,7% – 1 269,30 доллара после роста до самого высокого уровня с сентября 2014 года. Палладий потерял почти 1,1% (1 038,56 доллара), а серебро подешевело на 1,4% до 36,21 доллара за унцию.
Цены на золото от НБУ
Нацбанк установил следующие закупочные цены на золото:
- Банковский металл: 4 480,45 гривны за грамм.
- Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 467,01 гривны за грамм.
- Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 4 435,65 гривны за грамм.
Средняя цена на золотые изделия в ломбардах Украины
Средние тарифы на приемку золотых изделий в ломбардах Украины по пробам:
- 375 проба: 1 683,20 гривны за грамм;
- 500 проба: 2 253,25 гривны за грамм;
- 583 проба: 2 689,16 гривен за грамм;
- 585 проба: 2 693,83 гривны за грамм;
- 750 проба: 3 472,16 гривен за грамм;
- 900 проба: 4 108,50 гривен за грамм;
- 916 проба: 4 172,66 гривны за грамм;
- 999 проба (банковские слитки): 4 300,00 гривен за грамм.