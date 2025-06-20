Какие мировые цены на драгоценные металлы

В течение четверга, 19 июня, цены на золото практически не изменились, тогда как платина снизилась после достижения самого высокого уровня с сентября 2014 года. Спотовое золото упало на 0,1% до 3 365,79 доллара, а фьючерсы до – 3 382,80 доллара (падение на 07%), пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Среди других металлов платина потеряла 3,7% – 1 269,30 доллара после роста до самого высокого уровня с сентября 2014 года. Палладий потерял почти 1,1% (1 038,56 доллара), а серебро подешевело на 1,4% до 36,21 доллара за унцию.

Цены на золото от НБУ

Нацбанк установил следующие закупочные цены на золото:

  • Банковский металл: 4 480,45 гривны за грамм.
  • Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 467,01 гривны за грамм.
  • Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 4 435,65 гривны за грамм.

Средняя цена на золотые изделия в ломбардах Украины

Средние тарифы на приемку золотых изделий в ломбардах Украины по пробам:

  • 375 проба: 1 683,20 гривны за грамм;
  • 500 проба: 2 253,25 гривны за грамм;
  • 583 проба: 2 689,16 гривен за грамм;
  • 585 проба: 2 693,83 гривны за грамм;
  • 750 проба: 3 472,16 гривен за грамм;
  • 900 проба: 4 108,50 гривен за грамм;
  • 916 проба: 4 172,66 гривны за грамм;
  • 999 проба (банковские слитки): 4 300,00 гривен за грамм.