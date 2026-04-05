Пальмова гілка, фонтан і палітра: що означають спеціальні символи на гривнях

Національну валюту України – гривню – ввели в обіг ще під час грошової реформи 1996 року. Відтоді банкноти щодня проходять через руки мільйонів українців, однак мало хто уважно приглядається до того, що на них зображено.

Що означають символи на гривнях?

На купюрах є не лише звичні портрети та елементи захисту, а й чимало символів зі своїм змістом. Деталі розповідає 24 Канал.

Основний малюнок лицьової та зворотної сторони – це портрети відомих діячів і зображення будівель, повідомляє Нацбанк.

1 000 гривень – Володимир Вернадський та Президія Національної академії наук України, першим президентом якої він був.

– Володимир Вернадський та Президія Національної академії наук України, першим президентом якої він був. 500 гривень – філософ, поет, письменник, просвітник, педагог і музикант Григорій Сковорода та Києво-Могилянська академія.

– філософ, поет, письменник, просвітник, педагог і музикант Григорій Сковорода та Києво-Могилянська академія. 200 гривень – письменниця, перекладачка й культурна діячка Леся Українка та В'їзна вежа Луцького замку.

– письменниця, перекладачка й культурна діячка Леся Українка та В'їзна вежа Луцького замку. 100 гривень – поет, художник і мислитель Тарас Шевченко та Київський національний університет його імені.

– поет, художник і мислитель Тарас Шевченко та Київський національний університет його імені. 50 гривень – громадсько-політичний діяч Михайло Грушевський та будинок Української Центральної Ради, головою якої він був.

– громадсько-політичний діяч Михайло Грушевський та будинок Української Центральної Ради, головою якої він був. 20 гривень – письменник, критик, перекладач, журналіст, соціолог, етнограф, історик і філософ Іван Франко та Львівський оперний театр.

Які символічні елементи є на гривнях?

Однак на українських банкнотах є чимало менш помітних деталей, які легко пропустити. Це різні написи, символічні орнаменти та дрібні зображення, що мають не лише захисну функцію. Саме ці елементи часто розповідають більше про закладені в дизайн ідеї.

Наприклад, позаду театру на 20 гривнях видніється скульптура жінки, яка прикрашає фасад будівлі. Пальмова гілка над її головою – це символ нагороди людям, які присвятили себе мистецтву.



Зворотна сторона купюри 20 гривень

А от позаду Михайла Грушевського на 50 гривнях можна помітити цікаве зображення з козаком, яке відсилає нас до багатотомної "Історії України-Руси", автором якої був голова Центральної Ради.



Лицьова сторона купюри 50 гривень

Цікаво, що на 100 гривнях розміщено створений у 1840 – 1841 роках автопортрет молодого Тараса Шевченка. Ба більше, саме на художній спадок великого українця натякає нам SPARK-елемент.

Це зображення палітри, яке має кінематичний ефект – при зміні кута нахилу купюри можна побачити поступові переходи від золотистого кольору до зеленого.



Лицьова сторона купюри 100 гривень

Проте мало хто знає, що водограй позаду портрета на 500 гривнях відтворює одну з головних філософських ідей Григорія Сковороди – "нерівної рівності". Мислитель вважав, що Бог подібний до фонтана, який наповнює різноманітні посудини по їх місткості.

І хоч люди відрізняються здібностями та можливостями, кожен може повністю реалізуватися власною мірою. Це у відео розповів голова Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров.



Лицьова сторона купюри 500 гривень

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк ввів у готівковий обіг модифіковані 200 гривень. У правій верхній частині на зворотному боці розмістили патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям Слава!"