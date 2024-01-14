Як добре ви знаєте історію гривні: цікавий тест для кожного українця

Історія української гривні, як і держави дуже насичена та цікава. На жаль, чимало фактів просто невідомі на загальному рівні. З іншої сторони, існує чимало міфів про національну валюту України.

Тож, перевірте свої знання та сили, пройшовши цікавий тест про українську гривню від 24 Каналу. Крім того, це нагода не просто провести кілька хвилин з користю, але й дізнатися кілька цікавих фактів про гривню.

Нагадаємо, що у 2023 році Нацбанк представив понад 10 пам'ятних монет, які присвятили військовим та важливим подіям. Більше про це – читайте тут. Також додамо актуальні дані про курси валют в Україні. За даними НБУ, вартість долара та євро коливається на рівні 37,99 гривні та 41,74 гривні відповідно.