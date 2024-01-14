Тож, перевірте свої знання та сили, пройшовши цікавий тест про українську гривню від 24 Каналу. Крім того, це нагода не просто провести кілька хвилин з користю, але й дізнатися кілька цікавих фактів про гривню.

Нагадаємо, що у 2023 році Нацбанк представив понад 10 пам'ятних монет, які присвятили військовим та важливим подіям. Більше про це – читайте тут. Також додамо актуальні дані про курси валют в Україні. За даними НБУ, вартість долара та євро коливається на рівні 37,99 гривні та 41,74 гривні відповідно.