Итак, проверьте свои знания и силы, пройдя интересный тест об украинской гривне от 24 Канала. Кроме того, это возможность не просто провести несколько минут с пользой, но и узнать несколько интересных фактов о гривне.

Напомним, что в 2023 году Нацбанк представил более 10 памятных монет, посвятивших военным и важным событиям. Больше об этом – читайте здесь. Также добавим актуальные данные о курсах валют в Украине. По данным НБУ, стоимость доллара и евро колеблется на уровне 37,99 грн и 41,74 гривны соответственно.