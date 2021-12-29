Наразі відомо, що за створення найпопулярнішої у світі цифрової монети стоїть особа або група людей відома як Сатоши Накамото. Усі спроби з'ясувати справжнє ім'я творця біткойна зазнавали невдачі. Хоча нещодавно у нього можливо відсудили 100 мільйонів доларів.
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Ілон Маск про творця біткойна
Однак Ілон Маск вважає, що насправді не так вже й важливо, хто саме ховається під псевдонімом Сатоши Накамото, на відміну від еволюції ідеї, яка привела до створення біткойна. У цьому контексті він згадав ім'я криптопіонера Ніка Сабо, як драйвера цього процесу. Наприклад, засновник Tesla розповів, що можна простежити за еволюцією ідей до запуску біткойна і побачити, хто писав про ці речі. Він також додав, що це цікава примха історії людства: існування конкретної технології, винахідник якої є повністю анонімним.
Звичайно, я не знаю, хто створив біткойн. Здається, що Нік Сабо, ймовірно, більше ніж будь-хто інший, відповідальний за розвиток цих ідей,
– розповів Ілон Маск.
Ілон Маск поділився своїми думками щодо історії біткойна / Фото Getty Images
Сабо найбільш відомий як винахідник одного з попередників біткойна (Bit Gold) і цифрових смартконтрактів, які з часом перетворилися на ключову частину блокчейну Ethereum. Раніше Сабо заперечував, що він Сатоши Накамото. Зникнення творця біткойна невдовзі після старту проєкт призвело до наступних наслідків:
- палких спекуляцій протягом останнього десятиліття щодо того, хто відповідальний за створення цифрової монети;
- масштабної золотої лихоманки на ринку криптовалют, результатом якої стало створення тисяч різних монет.
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Таємниця навколо справжнього імені Сатоши Накамото допомогла біткойну розвиватися як незалежна, децентралізована технологія. Творці криптовалют-конкурентів, наприклад співзасновник Ethereum Віталік Бутерін, намагалися уникнути їхнього величезного впливу на свої проєкти, виділивши питання централізації.
Актуальні дані щодо статків Маска та вартості біткойна:
- Forbes оцінює статки Ілона Маска у 276,8 мільярда доларів.
- За версією Bloomberg, капітал бізнесмена становить 279 мільярдів доларів.
- Ціна біткойна коливається на рівні 47 650 доларів за монету. Максимально вартість цифрової монети підіймалася майже до 69 тисяч доларів за штуку. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 901,23 мільярда доларів, згідно з CoinDesk.