Клейман вимагав половину цієї суми, стверджуючи, що його покійний брат Дейв Клейман був партнером Крейга Райта. Проте суд не задовольнив цієї вимоги. Але все ж Клейман отримає 100 мільйонів доларів у вигляді прав інтелектуальної власності на спільне підприємство між двома чоловіками.

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Попри те, що позивачі вимагали значно більше, повідомляє CoinDesk – близько 36 мільярдів доларів від суми біткойнів, 126 мільярдів доларів як компенсацію за інтелектуальну власність і 17 мільярдів доларів як штрафні санкції – вони все ж задоволені вердиктом.

Ми щойно виграли 100 мільйонів доларів!

– сказав Вів Фрідман, адвокат позивачів.

Чому цей суд важливий

Раніше ми писали, що цей суд може розсекретити особу Сатоші Накамото – це псевдонім, під яким, як вважається, ховається справжній творець біткойну. На суді захист Крейга Райта заявляв, що він сам створив біткойн. Водночас сторона Клеймана стверджувала, що це було партнерство між Райтом та Дейвом Клейманом. Проте заяви Райта про те, що він є Сатоші, так і не були підтверджені або спростовані в суді.

Що відомо про Крейга Райта Це інформатик та бізнесмен з Австралії, який з 2016 року публічно заявляє, що саме він створив головну цифрову монету у світі. Проте більшість прихильників біткойна заперечують це.

Зрештою, якщо Райт хотів довести, що він Сатоші, то все, що йому потрібно зробити, це перемістити частину величезної кількості монет, що зберігаються в гаманці, який, як вважають, належить Сатоші. Райт ніколи цього не робив, тому цілком зрозуміло, що відбувається. Він не творець біткойну,

– сказав Хорхе Песок з Tacen Inc.

Вартість біткойна