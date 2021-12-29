Пока известно, что за создание самой популярной в мире цифровой монеты стоит лицо или группа людей известная как Сатоши Накамото. Все попытки выяснить настоящее имя создателя биткоина терпели неудачу. Хотя недавно у него, возможно, отсудили 100 миллионов долларов.

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Илон Маск о создателе биткоина

Однако Илон Маск считает, что на самом деле не так уж важно, кто именно скрывается под псевдонимом Сатоши Накамото, в отличие от эволюции идеи, приведшей к созданию биткоина. В этом контексте он упомянул имя криптопионера Ника Сабо, как драйвера этого процесса. Например, основатель Tesla рассказал, что можно проследить за эволюцией идей до запуска биткоина и увидеть, кто писал об этих вещах. Он также добавил, что это интересная причуда истории человечества: существование конкретной технологии, изобретатель которой полностью анонимно.

Конечно, я не знаю, кто создал биткоин. Кажется, что Ник Сабо, вероятно, больше, чем кто-либо другой, ответственен за развитие этих идей,

– рассказал Илон Маск.

Илон Маск поделился своими мыслями об истории биткоина / Фото Getty Images

Сабо наиболее известен как изобретатель одного из предшественников биткоина (Bit Gold) и цифровых смарт-контрактов, которые со временем превратились в ключевую часть блокчейна Ethereum. Ранее Сабо возражал, что он Сатоши Накамото. Исчезновение создателя биткоина вскоре после старта проекта привело к следующим последствиям:

жарких спекуляций в течение последнего десятилетия относительно того, кто ответственен за создание цифровой монеты;

масштабной золотой лихорадки на рынке криптовалют, результатом которой явилось создание тысяч разных монет.

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Тайна вокруг подлинного имени Сатоши Накамото помогла биткоину развиваться как независимая, децентрализованная технология. Создатели криптовалют-конкурентов, например соучредитель Ethereum Виталик Бутерин, пытались избежать их огромного влияния на свои проекты, выделив вопросы централизации.

Актуальные данные относительно состояния Маска и стоимости биткоина: