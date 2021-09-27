"Цифра, яку неможливо уявити": відомий трейдер поділився новим прогнозом щодо вартості біткойна

Найвідоміша криптовалюта світу – біткойн – пройшла повторний тест на 40 тисяч доларів під час битви за тижневе закриття. Експерти вважають, що ціна цифрової монети може змінитися.

За жорстких умов на ринку, які утримують курс біткойна у вузькому діапазоні, увага експертів в неділю була зосереджена на тому, яким може бути довгострокове цінове дно для криптовалюти. Аналітики також поділяють оптимістичну позицію щодо того, як може змінитися ціна після чергового обвалу.

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Що буде з ціною біткойна

Зокрема, популярний трейдер, який відомий під псевдонімом Пентоші, заявив, що 37 тисяч доларів за біткойн – це потенційний ціновий мінімум для цієї криптовалюти. Проте він переконаний, що на такому рівні віртуальна монета затримається недовго. Пентоші також відзначив значні пропозиції покупців у межах від 36 тисяч до 40 тисяч доларів за біткойн. За його словами, на криптобіржах зростає кількість заявок для заповнення саме цих цінових рівнів.

Дно набагато ближче ніж ви думаєте, а топова ціна – це цифра, яку ви навіть не можете зараз уявити,

– наголосив трейдер у твітер.

Згідно з даними CoinDesk , актуальна вартість біткойна коливається на рівніза монету. Ринкова капіталізація становитьдоларів.

Прогноз щодо ціни біткойна / Фото Unsplash

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