"Цифра, которую невозможно представить": трейдер поделился новым прогнозом относительно биткоина

Самая известная криптовалюта мира – биткоин – прошла повторный тест на 40 тысяч долларов во время битвы за недельное закрытие. Эксперты считают, что цена цифровой монеты может измениться.

В жестких условиях на рынке, которые удерживают курс биткоина в узком диапазоне, внимание экспертов в воскресенье было сосредоточено на том, каким может быть долгосрочное ценовое дно для криптовалюты. Аналитики также разделяют оптимистическую позицию относительно того, как может измениться цена после очередного обвала.

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Что будет с ценой биткоина

В частности, популярный трейдер, который известен под псевдонимом Пентоши, заявил, что 37 тысяч долларов за биткоин – это потенциальный ценовой минимум для этой криптовалюты. Однако он убежден, что на таком уровне виртуальная монета задержится недолго. Пентоши также отметил значительные предложения покупателей в пределах от 36 тысяч до 40 тысяч долларов за биткоин. По его словам, на криптобиржах растет количество заявок для заполнения именно этих ценовых уровней.

Дно гораздо ближе вы думаете, а топовая цена – это цифра, которую вы даже не можете сейчас представить,

– отметил трейдер в твитер.

Согласно данным CoinDesk , актуальная стоимость биткоина колеблется на уровнеза монету. Рыночная капитализация составляетдолларов.

Прогноз относительно цены биткоина / Фото Unsplash

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