Про це повідомив президент "Блокчейн Асоціації України" (БАУ) та засновник криптобіржі Kuna Михайло Чобанян у телеграмі.

Зверніть увагу Безпека та незалежність: які звички допоможуть створити фінансову подушку

Як оподатковуватимуть криптовалюту

Згідно з документом, планують ввести податок на прибуток з віртуальних активів:

для фізичних осіб – 5% податку на прибуток + 1,5% військового збору;

для юридичних осіб – 5% податку на прибуток.

Такі ставки діятимуть 5 років, адже вони є пільговими. Після того ставки можуть зрости.

Важливо, що ці ставки застосовуватимуться саме до прибутку, який інвестор виводить з біржі. Тобто інвестор, який за рік умовно збільшив свої активи з 1 тисячі доларів до 3 тисяч доларів, але не вивів їх з біржі, не сплатить нічого. А інвестор, який ці гроші вивів, сплатить 6,5% з 2 тисяч доларів, адже таким є його прибуток.

Як податки на криптовалюту діють зараз

Наразі потрібно сплачувати 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору. Такими є загальними правила оподаткування доходу фізосіб. При цьому потрібно сплачувати податки не з прибутку, а з усієї суми, яку інвестор виводить з біржі.

Ринок криптовалют в Україні