Центробанки встановили історичний рекорд завдяки золоту: лідером став Китай

З початку 2023 року світові центробанки придбали рекордну кількість золота для своїх резервів. Лідером у цьому процесі став Китай. Про що це може свідчити - далі у тексті.

Центробанки активно купують золото

Загалом з початку поточного року центральні банки придбали 800 тонн золота, що на 14% більше, ніж роком раніше. Це рекордний показник за період з січня по вересень з початку ведення такої статистики. Йдеться про 2000 рік. Тоді як за третій квартал світові регулятори придбали 337 тонн дорогоцінного металу, що стало третім рекордним показником за всю історію підрахунків.

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Значну частку золота викупив Китай, який став лідером цього тренду. З початку року друга економіка світу купила 181 тонну дорогоцінного металу, а за третій квартал китайський регулятор збільшив свої золоті резерви на 78 тонн. Народний банк Китаю на сьогодні володіє 2 192 тоннами золота.

Далі йде Польща, яка придбала з початку року 105 тонн металу. Всесвітня рада із золота очікує, що ця тенденція буде присутня на ринку й протягом 4 кварталу. Ба більше, експерти навіть очікують, що річні підсумки можуть перевершити загальні обсяги купівлі золота за 2022 рік, які сягнули пікового значення за 55 років.

Чому центробанки активно купують золото

Перш за все, варто зазначити, що золото називають активом-прихистком, який зберігає свою вартість у довгостроковій перспективі. Тож, інвестори обирають дорогоцінний метал у період невизначеності та нестабільності у світі. Для прикладу, можна згадати про рецесію або війни. Таким чином, вони мають на меті захистити свої активи від інфляції або знецінення валюти.

Зокрема, Китай зацікавлений у золоті через внутрішню турбулентність, адже юань, сектор нерухомості та фондовий ринок страждають від уповільнення економіки. Крім того, фіксують рекордний відтік капіталу з країни.

Ще один фактор, який відіграє важливу роль, – дедоларизація. Центральні банки завдяки золоту намагаються диверсифікувати свої резерви від долара США. Паралельно деякі країни намагаються відмовитися від американської валюти у міжнародних розрахунках, пише Business Insider.