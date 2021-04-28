Похоже, что криптовалюты не только меняют наш мир, но и становятся важным его элементом. Поэтому неудивительно, что все больше стран активно изучают возможность создания собственных цифровых валют.
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От настороженности к любопытству
Сначала центробанки относились к криптовалютам с большим предубеждением и недоверием, считая, что это всего лишь инструмент для отмывания денежных средств и финансовых операций для мошенников. Ярким примером этого было отношение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, неоднократно негативно высказывалась по поводу биткоина и других криптовалюта. Позже эта организация даже активно противостояла запуска собственной цифровой валюты социальной сетью Facebook и мессенджером Telegram.
Однако, многие государства рискнули пойти другим путем. Они разглядели в криптовалюте Facebook возможность для создания новой денежной единицы глобального уровня и решили не оставаться в стороне от этого процесса. Финансовые учреждения также заинтересованы в том, чтобы не потерять контроль над мировой платежной системой и сохранить привлекательность своих национальных валют.
Согласно результатам опроса Банка международных расчетов, в начале 2020 80% финансовых регуляторов работали над созданием виртуальных аналогов национальных валют. Участие в опросе приняли 66 центральных банков мира. Стоит заметить, что 40% центробанков перешли от исследований к тестированию и экспериментам. Всемирный банк прогнозирует, что в апреле 2020 почти 20% регуляторов рассматривали возможность запуска собственной цифровой валюты в течение следующих шести лет.
Китай опережает всех
Активную деятельность по запуску национальной криптовалюты развернули власти Китая. Там начали работать над созданием цифрового юаня еще в 2014 году, а в прошлом году в стране стартовал этап публичного тестирования валюты в нескольких городах. Китай намерен начать полноценно использовать виртуальный юань на Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине в 2022 году. Китайская криптовалюта получила название DCEP.
Однако, Поднебесная далеко не единственная страна, которая решилась на такой шаг. Центробанки Канады, Англии, Японии, Швейцарии и Европейский центральный банк объединились, чтобы обмениваться опытом изучения вариантов использования цифровых валют. Страны Скандинавии тоже активно занимаются разработкой криптовалют. В частности, в Швеции над электронной кроной начали работать еще в 2017 году, а центральный банк Норвегии уже тестирует виртуальный аналог национальной валюты.
Центробанки работают над созданием цифровых валют / Фото Pexels
Криптовалюта завоевывают доверие
Внимание центробанков ведущих стран мира к криптовалютам свидетельствует о том, что цифровые активы имеют большой потенциал и могут стать интересным инструментом для инвестиций. А попытки создать национальные криптовалюты является еще одним подтверждением того, что эти активы имеют большое будущее. Однозначным аргументом в пользу этой гипотезы является резкий скачок курсов криптовалют, который наблюдается с начала 2021 года. Биткоин даже обновил свой исторический максимум, почти достигнув отметки в 65 тысяч долларов. После этого выросли в цене и другие виртуальные активы.
Зарабатывать может каждый
Зарабатывать на цифровых валютах может каждый. Для этого достаточно выбрать правильную торговую платформу. Одним из таких площадок является Libertex от Forex Club. Эта платформа получила множество международных наград. Услугами Libertex уже пользуются более 2,9 миллиона начинающих инвесторов и опытных игроков во всем мире.
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Далее необходимо открыть и пополнить счет в Libertex, выбрать соответствующую криптовалюта, определиться с суммой и направлением сделки. Один клик – необходима операция уже перед вами. Весомым преимуществом этой платформы является удобство. Клиенты могут осуществлять свои операции, как с компьютера, через вебсайт, так и с телефона через приложение для операционных систем iOS и Android. А это значит, что вы можете зарабатывать буквально в любом месте.
Правильно осуществить операцию, определиться с направлением движения актива и ответить на ваши вопросы всегда помогут специалисты Forex Club, которые имеют многолетний опыт успешных инвестиций.