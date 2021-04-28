Похоже, что криптовалюты не только меняют наш мир, но и становятся важным его элементом. Поэтому неудивительно, что все больше стран активно изучают возможность создания собственных цифровых валют.

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От настороженности к любопытству

Сначала центробанки относились к криптовалютам с большим предубеждением и недоверием, считая, что это всего лишь инструмент для отмывания денежных средств и финансовых операций для мошенников. Ярким примером этого было отношение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, неоднократно негативно высказывалась по поводу биткоина и других криптовалюта. Позже эта организация даже активно противостояла запуска собственной цифровой валюты социальной сетью Facebook и мессенджером Telegram.

Скорее всего, негативное отношение было связано с тем, что американский регулятор видел в Libra и Gram угрозу для действующей мировой финансовой системы и, конечно же доллара, как главной валюты в мире.

Однако, многие государства рискнули пойти другим путем. Они разглядели в криптовалюте Facebook возможность для создания новой денежной единицы глобального уровня и решили не оставаться в стороне от этого процесса. Финансовые учреждения также заинтересованы в том, чтобы не потерять контроль над мировой платежной системой и сохранить привлекательность своих национальных валют.

Согласно результатам опроса Банка международных расчетов, в начале 2020 80% финансовых регуляторов работали над созданием виртуальных аналогов национальных валют. Участие в опросе приняли 66 центральных банков мира. Стоит заметить, что 40% центробанков перешли от исследований к тестированию и экспериментам. Всемирный банк прогнозирует, что в апреле 2020 почти 20% регуляторов рассматривали возможность запуска собственной цифровой валюты в течение следующих шести лет.

Китай опережает всех

Активную деятельность по запуску национальной криптовалюты развернули власти Китая. Там начали работать над созданием цифрового юаня еще в 2014 году, а в прошлом году в стране стартовал этап публичного тестирования валюты в нескольких городах. Китай намерен начать полноценно использовать виртуальный юань на Олимпийских играх , которые пройдут в Пекине в 2022 году. Китайская криптовалюта получила название DCEP.

Однако, Поднебесная далеко не единственная страна, которая решилась на такой шаг. Центробанки Канады, Англии, Японии, Швейцарии и Европейский центральный банк объединились, чтобы обмениваться опытом изучения вариантов использования цифровых валют. Страны Скандинавии тоже активно занимаются разработкой криптовалют. В частности, в Швеции над электронной кроной начали работать еще в 2017 году, а центральный банк Норвегии уже тестирует виртуальный аналог национальной валюты.

Центробанки работают над созданием цифровых валют / Фото Pexels

Криптовалюта завоевывают доверие

Внимание центробанков ведущих стран мира к криптовалютам свидетельствует о том, что цифровые активы имеют большой потенциал и могут стать интересным инструментом для инвестиций. А попытки создать национальные криптовалюты является еще одним подтверждением того, что эти активы имеют большое будущее. Однозначным аргументом в пользу этой гипотезы является резкий скачок курсов криптовалют, который наблюдается с начала 2021 года. Биткоин даже обновил свой исторический максимум, почти достигнув отметки в 65 тысяч долларов. После этого выросли в цене и другие виртуальные активы.

Зарабатывать может каждый

Зарабатывать на цифровых валютах может каждый. Для этого достаточно выбрать правильную торговую платформу. Одним из таких площадок является Libertex от Forex Club . Эта платформа получила множество международных наград. Услугами Libertex уже пользуются более 2,9 миллиона начинающих инвесторов и опытных игроков во всем мире.

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Далее необходимо открыть и пополнить счет в Libertex , выбрать соответствующую криптовалюта, определиться с суммой и направлением сделки. Один клик – необходима операция уже перед вами. Весомым преимуществом этой платформы является удобство. Клиенты могут осуществлять свои операции, как с компьютера, через вебсайт, так и с телефона через приложение для операционных систем iOS и Android. А это значит, что вы можете зарабатывать буквально в любом месте.

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