Кошти лише "йдуть": Центробанк Росії б'є на сполох
- Центробанк Росії фіксує відтік коштів з банків протягом останніх 5 місяців.
- Відтік коштів обумовлений погіршенням економічної ситуації через війну, санкціями, зниженням ставок за депозитами, зменшенням доходів та негативними очікуваннями бізнесу.
Протягом останніх 5 місяців Центробанк Росії фіксує відтік коштів з російських банків. Не тільки домогосподарства, але й бізнес виводять більше, ніж вкладають.
Чому росіяни "забирають" гроші з банків?
Як відомо, зараз, банки втратили вже майже 1 трильйон рублів. Щомісяця сума виведених коштів зростає, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Російські ЗМІ повідомляють, що така ситуація виникла внаслідок відключення мобільного інтернету. Себто ці обставини спровокували збільшення попиту на готівку. Проте реальність усе ж дещо інша.
Насправді відтік коштів пояснюється:
- погіршенням економічної ситуації, зокрема, через війну;
- впливом санкцій;
- зниженням ставок за депозитами;
- зменшенням доходів населення;
- збільшенням негативних очікувань з боку бізнесу.
Чим сильніше риторика російської пропаганди розходиться з реальним життям, і чим сильніше тиск влади на бізнес з метою отримати більше коштів на війну, тим менше в росіян довіри до банків і держави. Попри всі намагання Кремля створити ілюзію благополуччя, продовження війни проти України заганяє російську економіку все глибше в кризу,
– зазначає ЦПД.
Що ще важливо знати про російську економіку зараз?
Ситуація в російській економіці погіршується. Як повідомляє СЗРУ, найглибша криза виникає у секторі оборони. Станом на зараз, економіка Росії, за всіма ознаками, перебуває в стані технічної рецесії.
Російський уряд не визнає рецесію. Зокрема, радник голови Центробанку Росії Кирило Тремасов заявив, що економіка лише зростає.