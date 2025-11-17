Средства только "уходят": Центробанк России бьет тревогу

В течение последних 5 месяцев Центробанк России фиксирует отток средств из российских банков. Не только домохозяйства, но и бизнес выводят больше, чем вкладывают.

Почему россияне "забирают" деньги из банков?

Как известно, сейчас, банки потеряли уже почти 1 триллион рублей. Ежемесячно сумма выведенных средств растет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Российские СМИ сообщают, что такая ситуация возникла в результате отключения мобильного интернета. То есть эти обстоятельства спровоцировали увеличение спроса на наличные. Однако реальность все же несколько иная.

На самом деле отток средств объясняется:

ухудшением экономической ситуации, в частности, из-за войны;

влиянием санкций;

снижением ставок по депозитам;

уменьшением доходов населения;

увеличением негативных ожиданий со стороны бизнеса.

Чем сильнее риторика российской пропаганды расходится с реальной жизнью, и чем сильнее давление власти на бизнес с целью получить больше средств на войну, тем меньше у россиян доверия к банкам и государству. Несмотря на все попытки Кремля создать иллюзию благополучия, продолжение войны против Украины загоняет российскую экономику все глубже в кризис,

– отмечает ЦПД.

