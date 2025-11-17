Почему россияне "забирают" деньги из банков?
Как известно, сейчас, банки потеряли уже почти 1 триллион рублей. Ежемесячно сумма выведенных средств растет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Российские СМИ сообщают, что такая ситуация возникла в результате отключения мобильного интернета. То есть эти обстоятельства спровоцировали увеличение спроса на наличные. Однако реальность все же несколько иная.
На самом деле отток средств объясняется:
- ухудшением экономической ситуации, в частности, из-за войны;
- влиянием санкций;
- снижением ставок по депозитам;
- уменьшением доходов населения;
- увеличением негативных ожиданий со стороны бизнеса.
Чем сильнее риторика российской пропаганды расходится с реальной жизнью, и чем сильнее давление власти на бизнес с целью получить больше средств на войну, тем меньше у россиян доверия к банкам и государству. Несмотря на все попытки Кремля создать иллюзию благополучия, продолжение войны против Украины загоняет российскую экономику все глубже в кризис,
– отмечает ЦПД.
Что еще важно знать о российской экономике сейчас?
Ситуация в российской экономике ухудшается. Как сообщает СВРУ, самый глубокий кризис возникает в секторе обороны. По состоянию на сейчас, экономика России, по всем признакам, находится в состоянии технической рецессии.
Российское правительство не признает рецессию. В частности, советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов заявил, что экономика только растет.