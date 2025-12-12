Усе, аби заблокувати допомогу для України: російський Центробанк подає в суд

Центробанк Росії вирішив подати позов проти бельгійського депозитарію Euroclear. Російський регулятор звинувачує європейську установу у завданні збитків.

Що відомо про позов Центробанку Росії проти Euroclear?

Як відомо, Центробанк Росії подає позов саме до російської установи – до Арбітражного суду Москви, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Meduza.

Згідно з пресрелізом, Центробанк Росії вирішив подати в суд на Euroclear, бо він:

Занепокоєний прагненням Єврокомісії використати частину заморожених російських активів, аби дати репараційний кредит Україні.

До того ж Центробанк Росії незадоволений неможливістю розпоряджатися активами, що були заморожені.

Зауважимо, що загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Європа заблокувала активи на суму майже 280 мільярдів доларів. Найбільша їхня частка зберігалася у Бельгії. Станом на зараз, відомо, що в бельгійському депозитарії Euroclear знаходиться – 191 мільярда євро.

Зверніть увагу! Зараз ЄС розглядає можливість допомогти Україні через використання російських заморожених активів. Йдеться саме про репараційний кредит, повідомляє Euractiv.

Яка позиція Бельгії у питанні надання Україні кредиту за допомогою російських заморожених активів?