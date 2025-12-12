Усе, аби заблокувати допомогу для України: російський Центробанк подає в суд
- Центробанк Росії подав позов до Арбітражного суду Москви проти бельгійського депозитарію Euroclear через збитки.
- Єврокомісія планує використати частину заморожених російських активів для надання репараційного кредиту Україні.
Центробанк Росії вирішив подати позов проти бельгійського депозитарію Euroclear. Російський регулятор звинувачує європейську установу у завданні збитків.
Що відомо про позов Центробанку Росії проти Euroclear?
Як відомо, Центробанк Росії подає позов саме до російської установи – до Арбітражного суду Москви, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Meduza.
Згідно з пресрелізом, Центробанк Росії вирішив подати в суд на Euroclear, бо він:
- Занепокоєний прагненням Єврокомісії використати частину заморожених російських активів, аби дати репараційний кредит Україні.
- До того ж Центробанк Росії незадоволений неможливістю розпоряджатися активами, що були заморожені.
Зауважимо, що загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Європа заблокувала активи на суму майже 280 мільярдів доларів. Найбільша їхня частка зберігалася у Бельгії. Станом на зараз, відомо, що в бельгійському депозитарії Euroclear знаходиться – 191 мільярда євро.
Зверніть увагу! Зараз ЄС розглядає можливість допомогти Україні через використання російських заморожених активів. Йдеться саме про репараційний кредит, повідомляє Euractiv.
Яка позиція Бельгії у питанні надання Україні кредиту за допомогою російських заморожених активів?
Бельгія виступає "за" надання Україні репараційного кредиту. Проте бельгійський уряд турбують деталі цього рішення. Адже Брюссель не хоче одноосібно нести відповідальність і повертати гроші Росії, якщо так складуться обставини (наприклад, будуть зняті відповідні санкції).
Прем'єр-міністри Бельгії Де Вевер готовий погодитись на репараційний кредит для України. Але, лише за умови створення "подушки безпеки".
Бельгійський уряд надав європейським лідерам список поправок. Саме ці зміни мають "захистити" Бельгію. Дипломати готові до обговорення. Проте в ЄС відчувається незадоволення. Європейські лідери готові збільшувати тиск, аби нарешті узгодити допомогу для України.