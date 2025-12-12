Все, чтобы заблокировать помощь для Украины: российский Центробанк подает в суд
- Центробанк России подал иск в Арбитражный суд Москвы против бельгийского депозитария Euroclear из-за убытков.
- Еврокомиссия планирует использовать часть замороженных российских активов для предоставления репарационного кредита Украине.
Центробанк России решил подать иск против бельгийского депозитария Euroclear. Российский регулятор обвиняет европейское учреждение в нанесении убытков.
Что известно об иске Центробанка России против Euroclear?
Как известно, Центробанк России подает иск именно российскому учреждению – в Арбитражный суд Москвы, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Meduza.
Согласно пресс-релизу, Центробанк России решил подать в суд на Euroclear, потому что он:
- Обеспокоен стремлением Еврокомиссии использовать часть замороженных российских активов, чтобы дать репарационный кредит Украине.
- К тому же Центробанк России недоволен невозможностью распоряжаться активами, которые были заморожены.
Заметим, что в целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Европа заблокировала активы на сумму почти 280 миллиардов долларов. Наибольшая их доля хранилась в Бельгии. По состоянию на сейчас, известно, что в бельгийском депозитарии Euroclear находится – 191 миллиарда евро.
Обратите внимание! Сейчас ЕС рассматривает возможность помочь Украине через использование российских замороженных активов. Речь идет именно о репарационном кредите, сообщает Euractiv.
Какова позиция Бельгии в вопросе предоставления Украине кредита с помощью российских замороженных активов?
Бельгия выступает "за" предоставление Украине репарационного кредита. Однако бельгийское правительство беспокоят детали этого решения. Ведь Брюссель не хочет единолично нести ответственность и возвращать деньги России, если так сложатся обстоятельства (например, будут сняты соответствующие санкции).
Премьер-министр Бельгии Де Вевер готов согласиться на репарационный кредит для Украины. Но, только при условии создания "подушки безопасности".
Бельгийское правительство предоставило европейским лидерам список поправок. Именно эти изменения должны "защитить" Бельгию. Дипломаты готовы к обсуждению. Однако в ЕС чувствуется недовольство. Европейские лидеры готовы увеличивать давление, чтобы наконец согласовать помощь для Украины.