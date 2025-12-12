Укр Рус
12 декабря, 15:45
Все, чтобы заблокировать помощь для Украины: российский Центробанк подает в суд

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Центробанк России подал иск в Арбитражный суд Москвы против бельгийского депозитария Euroclear из-за убытков.
  • Еврокомиссия планирует использовать часть замороженных российских активов для предоставления репарационного кредита Украине.

Центробанк России решил подать иск против бельгийского депозитария Euroclear. Российский регулятор обвиняет европейское учреждение в нанесении убытков.

Что известно об иске Центробанка России против Euroclear?

Как известно, Центробанк России подает иск именно российскому учреждению – в Арбитражный суд Москвы, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Meduza.

Согласно пресс-релизу, Центробанк России решил подать в суд на Euroclear, потому что он:

  • Обеспокоен стремлением Еврокомиссии использовать часть замороженных российских активов, чтобы дать репарационный кредит Украине.
  • К тому же Центробанк России недоволен невозможностью распоряжаться активами, которые были заморожены.

Заметим, что в целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Европа заблокировала активы на сумму почти 280 миллиардов долларов. Наибольшая их доля хранилась в Бельгии. По состоянию на сейчас, известно, что в бельгийском депозитарии Euroclear находится – 191 миллиарда евро.

Обратите внимание! Сейчас ЕС рассматривает возможность помочь Украине через использование российских замороженных активов. Речь идет именно о репарационном кредите, сообщает Euractiv.

Какова позиция Бельгии в вопросе предоставления Украине кредита с помощью российских замороженных активов?

  • Бельгия выступает "за" предоставление Украине репарационного кредита. Однако бельгийское правительство беспокоят детали этого решения. Ведь Брюссель не хочет единолично нести ответственность и возвращать деньги России, если так сложатся обстоятельства (например, будут сняты соответствующие санкции).

  • Премьер-министр Бельгии Де Вевер готов согласиться на репарационный кредит для Украины. Но, только при условии создания "подушки безопасности".

  • Бельгийское правительство предоставило европейским лидерам список поправок. Именно эти изменения должны "защитить" Бельгию. Дипломаты готовы к обсуждению. Однако в ЕС чувствуется недовольство. Европейские лидеры готовы увеличивать давление, чтобы наконец согласовать помощь для Украины.