Все, чтобы заблокировать помощь для Украины: российский Центробанк подает в суд

Центробанк России решил подать иск против бельгийского депозитария Euroclear. Российский регулятор обвиняет европейское учреждение в нанесении убытков.

Что известно об иске Центробанка России против Euroclear?

Как известно, Центробанк России подает иск именно российскому учреждению – в Арбитражный суд Москвы, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Meduza.

Согласно пресс-релизу, Центробанк России решил подать в суд на Euroclear, потому что он:

Обеспокоен стремлением Еврокомиссии использовать часть замороженных российских активов, чтобы дать репарационный кредит Украине.

К тому же Центробанк России недоволен невозможностью распоряжаться активами, которые были заморожены.

Заметим, что в целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Европа заблокировала активы на сумму почти 280 миллиардов долларов. Наибольшая их доля хранилась в Бельгии. По состоянию на сейчас, известно, что в бельгийском депозитарии Euroclear находится – 191 миллиарда евро.

Обратите внимание! Сейчас ЕС рассматривает возможность помочь Украине через использование российских замороженных активов. Речь идет именно о репарационном кредите, сообщает Euractiv.

Какова позиция Бельгии в вопросе предоставления Украине кредита с помощью российских замороженных активов?