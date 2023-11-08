Центральний банк Австралії підвищив облікову ставку до найвищого показника за 12 років

Центральний банк Австралії намагається стримати інфляцію і підвищує процентні ставки. Інвестори побоюються подальшого зростання цих показників у грудні.

"Найагресивніший" цикл в історії Центробанку

Під час останнього засідання, Центральний банк Австралії (RBA) підвищив облікову ставку на 25 базисних пунктів до 4,35% та заявив, що останні дані свідчать про ризик, що інфляція залишатиметься високою довше.

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Цей крок поклав край стабільній монетарній політиці останніх чотирьох місяців. Водночас питання про те, чи потрібне буде подальше посилення, аби стримати інфляцію, залишається відкритим:

Чи потрібне подальше посилення монетарної політики, щоб забезпечити повернення інфляції до цілі в розумні терміни, буде залежати від даних та оцінки ризиків, що змінюються,

— пояснює президентка Центрального банку Австралії Мішель Буллок.

Це стало кроком назад від прийнятого в жовтні рішення про те, що «може знадобитися подальше посилення» й було сприйняте на ринку як знак того, що ставка більше не зростатиме.

Інфляція перевищила прогнози

Тепер інвестори очікують, що в грудні ставки підвищиться знову, внаслідок чого зросли ф'ючерси на облігації. А от місцевий долар знизився на 0,8% щодо долара США, до 0,6435 долара США.

Економічне зростання Австралії вже сповільнилося до дворічного мінімуму у 2,1%, і Центробанк вважає, що воно наблизиться до 1% у 2024 році, коли відчується повний вплив вищих ставок. З травня минулого року ставки зросли на 425 базисних пунктів. Це додало тисячі доларів до середніх виплат за іпотечними кредитами, що є чи не найагресивнішим циклом в історії RBA.

Підвищення ставок стало можливим після того, як інфляція споживчих цін у третьому кварталі перевищила прогнози й сягнула 5,4%, що значно вище довгострокового цільового діапазону RBA у 2−3%.

Цього тижня ринки схвалили такий крок, враховуючи, що політики попереджали, що їм не до вподоби інфляція, яка була несподіваною високою в третьому кварталі.

Буллок додає, що власні прогнози центрального банку щодо індексу споживчих цін були підвищені до 3,5% до кінця 2024 року з 3,3%, тоді як інфляція досягне верхньої межі цільового діапазону лише до кінця 2025 року.