Як змінилися ціни на нафту

У четвер, 2 листопада, вартість ф'ючерсів на нафту Brent коливалися на рівні 86,92 долара за барель. Сировина зросла в ціні на 2,29 долара або 2,7% від початку торгової сесії.

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Натомість контракти на нафту WTI виросла в ціні на 2,23 долара або 2,8%. Вартість американської сировини завершила день з ціною на рівні 82,67 долара за барель, інформує Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent наразі коштує 87,04 долара за барель (+ 0,22%);

за барель (+ 0,22%); Марка WTI торгується на рівні 82,75 долара за барель (+ 0,35%).

Що відбувається на ринку нафти

Ціни на нафту повернулися до зростання після трьох днів втрат. Річ у тому, що на ринок повернувся апетит до ризику на тлі рішення Федеральної резервної системи США залишити ключову ставку без змін, пише видання Reuters.

Також нагадаємо, що експерти з Goldman Sachs очікують, що вартість нафти Brent у першому кварталі 2024 року буде коливатися на рівні 95 доларів за барель. Аналітики додали, що зниження експорту чорного золота з Ірану може призвести до зростання базових цін на 5%.