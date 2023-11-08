"Самый агрессивный" цикл в истории Центробанка

Во время последнего заседания Центральный банк Австралии (RBA) повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов до 4,35% и заявил, что последние данные свидетельствуют о риске, что инфляция будет оставаться высокой дольше.

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Этот шаг положил конец стабильной монетарной политике последних четырех месяцев. В то же время, вопрос о том, нужно ли будет дальнейшее усиление, чтобы сдержать инфляцию, остается открытым:

Нужно ли дальнейшее усиление монетарной политики, чтобы обеспечить возврат инфляции к цели в разумные сроки, будет зависеть от данных и оценки изменяющихся рисков

— объясняет президент Центрального банка Австралии Мишель Буллок.

Это стало шагом назад от принятого в октябре решения о том, что «может потребоваться дальнейшее усиление» и было воспринято на рынке как знак того, что ставка больше не будет расти.

Важно! Теперь инвесторы ожидают, что в декабре ставки повысится снова, в результате чего выросли фьючерсы на облигации. А вот местный доллар снизился на 0,8% по отношению к доллару США, до 0,6435 доллара США.

Инфляция превысила прогнозы

Экономический рост Австралии уже замедлился до двухлетнего минимума в 2,1%, и Центробанк считает, что он приблизится к 1% в 2024 году, когда ощутит полное влияние более высоких ставок. С мая прошлого года ставки выросли на 425 базовых пунктов. Это прибавило тысячи долларов к средним выплатам по ипотечным кредитам, что является едва ли не самым агрессивным циклом в истории RBA.

Повышение ставок стало возможным после того, как инфляция потребительских цен в третьем квартале превысила прогнозы и достигла 5,4%, что значительно выше долгосрочного целевого диапазона RBA в 2-3%.

На этой неделе рынки одобрили такой шаг, учитывая, что политики предупреждали, что им не нравится инфляция, неожиданно высокая в третьем квартале.

Заметьте! Буллок добавляет, что собственные прогнозы центрального банка по индексу потребительских цен были повышены до 3,5% к концу 2024 года с 3,3%, тогда как инфляция достигнет верхнего предела целевого диапазона только к концу 2025 года.