Росія попри санкції отримує долари та євро

З березня 2022 року до Росії завезли банкнот доларів та євро на приблизно 2,3 мільярда доларів. Про це свідчать дані з митниці, які надійшли від комерційного постачальника, що реєструє та збирає відповідну інформацію.

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Зокрема, тепер стало відомо, що готівка потрапляла до Росії в обхід санкцій через ОАЕ та Туреччину. Ці країни не запроваджували обмежень на торгівлю з росіянами. При цьому, країна походження більшої частини суми, яка надійшла в Росію за ці роки, невідома. Крім того, додають, що долар та євро залишаються корисними інструментами у сферах торгівлі та туризму навіть попри те, що офіційна Москва активно прагне зменшити свою залежність від цих валют.

Нагадаємо, що у грудня США заявили, що будуть штрафувати фінансові установи, які допомагають Росії обходити санкції. До того ж Вашингтон запровадив санкційні обмеження проти компаній з третіх країн на 2023 – 2024 роки.

Водночас китайський юань випередив долар США, ставши найважливішою іноземною валютою у Росії. Проте з платежами у цій валюті існує низка проблем. Для прикладу, топовий китайський банк відмовляється приймати платежі від росіян.