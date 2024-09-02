Россия приобрела сотни килограммов долларов в Африке

В начале 2024 года компания "Рособоронэкспорт" приобрела в Руанде 292,1 килограмма долларовых банкнот. Об этом сообщают российские СМИ, которые ознакомились с закрытыми данными таможенной статистики страны. Добавляют, что российским властям становится все сложнее искать наличную иностранную валюту из-за санкций.

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Второй стороной в сделке выступало Министерство обороны Руанды. Россия купила банкноты номиналом 100 долларов. Общая стоимость почти 300 килограммов наличности составляет более 29 миллионов долларов. Стоит добавить, что "Рособоронэкспорт" – это единственный государственный посредник по торговле продукцией военного назначения.

Важно! В марте 2022 года США и Евросоюз запретили экспорт банкнот доллара и евро в Россию.

Россия находит лазейки в санкциях, чтобы и в дальнейшем получать доступ к иностранным валютам. В частности, с начала весны 2022 года в Россию завезли банкнот долларов и евро на примерно 2,3 миллиарда долларов. Сообщали, что наличные поступали к россиянам в обход санкций через Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Дело в том, что эти страны не вводили ограничений на торговлю с Россией.