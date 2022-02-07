Це просто божевілля, – колишній гендиректор McDonald's про вплив інфляції на бізнес
Джерело:Business Insider
Американський бізнесмен та колишній генеральний директор компанії McDonald's Ед Ренсі занепокоєний інфляцією та тим, як вона впливає на ресторанний бізнес у США.
Ед Ренсі обіймав посади президента та генерального директора McDonald's США з 1991 року до 1997 року.
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Колишній гендиректор McDonald's про інфляцію у США
За його словами, інфляція зводить з розуму кожен ресторан у США. Він додав, що малий американський бізнес сильно страждає від "цієї федеральної інфляції".
Розмір порцій зменшується. Ціни ростуть. Усе що відбувається у ресторанній індустрії – це просто божевілля,
– додав він.
Ед Ренсі сказав, що McDonald's рекомендував франшизам, які становлять приблизно 90% торгових точок мережі, підвищити ціни на 6 – 6,5% наступного року. Проте він уточнив, що у них буде можливість встановлювати цін "виходячи з потреб суспільства".
Що таке інфляціяЦе тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки держави.
Що відому про інфляцію у світі:
- У грудні минулого року рівень інфляції у Канаді зріс до пікових показників з 1991 року. Найбільше подорожчали продукти, що зумовило зростання вартості життя у країні.
- Аналогічна ситуація склалася й у країнах Єврозони попри протилежні очікування. Цей показник прискорилася до 5,1% у січні у річному розрахунку. Одним із головних стимулів зростання цін назвали подорожчання енергоносіїв.