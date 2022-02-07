Ед Ренсі обіймав посади президента та генерального директора McDonald's США з 1991 року до 1997 року.

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Колишній гендиректор McDonald's про інфляцію у США

За його словами, інфляція зводить з розуму кожен ресторан у США. Він додав, що малий американський бізнес сильно страждає від "цієї федеральної інфляції".

Розмір порцій зменшується. Ціни ростуть. Усе що відбувається у ресторанній індустрії – це просто божевілля,

– додав він.

Ед Ренсі сказав, що McDonald's рекомендував франшизам, які становлять приблизно 90% торгових точок мережі, підвищити ціни на 6 – 6,5% наступного року. Проте він уточнив, що у них буде можливість встановлювати цін "виходячи з потреб суспільства".

Що таке інфляція Це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки держави.

Колишній гендиректор McDonald's про інфляцію у США / Фото Getty Images

До теми! Згідно з даними Бюро статистики праці, інфляція в США у грудні 2021 року зросла на 7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що стало найвищим рівнем з 1982 року.

Що відому про інфляцію у світі: