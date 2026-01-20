Паперові трудові книжки в Україні зникнуть: як підтвердити свій стаж
- З червня 2026 року в Україні відбудеться перехід на електронний формат обліку трудової діяльності.
- Українцям радять заздалегідь перевести дані про страховий стаж у цифрову форму, що можна зробити самостійно на вебпорталі Пенсійного фонду України.
Уже за п'ять місяців – у червні 2026 року – відбудеться перехід на електронний формат обліку трудової діяльності. Українцям радять перевести дані в цифрову форму заздалегідь.
Чому зникнуть паперові трудові?
Саме трудова книжка довгий час була головним підтвердженням для нарахування пенсії та соціальних виплат. Як самостійно оцифрувати цей документ, щоб уникнути зайвих клопотів, – пояснюємо з посиланням на Пенсійний фонд України.
Електронні трудові книжки в Україні діють з 10 червня 2021 року. Їх впровадили, щоб удосконалити облік трудової діяльності, скоротити паперовий документообіг, а також мінімізувати ризики втрати чи пошкодження документів, пише Дія.
Тож тепер працівники можуть у будь-який момент перевірити свій страховий стаж – період, протягом якого вони сплачували страхові внески (до 2004 року він називався трудовим).
Ба більше, в майбутньому стане можливим вийти на пенсію автоматично за фактом настання пенсійного віку, тобто без додаткового звернення в держустанови.
На переведення даних у цифрову форму закон виділив 5 років – із 5 лютого 2021 до 10 червня 2026 року. Зробити це можуть як роботодавці, так і працівники самостійно. Опісля інформацію внесуть до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також сформують кінцевий варіант електронної трудової книжки.
Як оцифрувати трудову самостійно?
- Авторизуйтесь в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду через кваліфікований електронний підпис (КЕП) за посиланням.
- У розділі "Комунікації з ПФУ", оберіть вкладку "Відомості про трудові відносини".
- Заповніть загальні дані та надайте згоду на передачу та обробку персональних даних.
- Прикріпіть скан-копії необхідних документів та натисніть кнопку "Підписати та відправити в ПФУ".
- З результатами опрацювання заяви можна ознайомитись у розділі "Мої звернення".
Скановані копії всіх заповнених сторінок трудової книжки необхідно подавати у хронологічному порядку, дотримуючись таких вимог:
- мають містити чіткі кольорові зображення повного складу тексту документа та його реквізитів – назва, серія та номер, дата видачі, печатки, підписи, прізвище, ім'я та по батькові власника, а також усі записи щодо трудового стажу;
- збережені у форматах JPG або PDF;
- розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ;
- рекомендована якість сканування – 300 dpi, щоб забезпечити високу деталізацію;
- назви мають відповідати виду просканованого документа.
Як оцифрувати трудову книжку: дивіться відеоінструкцію
Це також можуть бути інші документи, що підтверджують страховий стаж – про здобуття освіти, свідоцтво про народження дитини (для жінок), військовий квиток. У разі втрати трудової книжки – довідки, виписки з наказів, особові рахунки й відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання тощо.
Зверніть увагу! Після 10 червня 2026 року паперова трудова книжка не матиме юридичної сили для підтвердження стажу, тож у разі її неоцифрування можна "втратити" роки роботи, що вплине на можливість своєчасного виходу на пенсію або на її розмір.
Що ще варто знати про зміни на ринку праці?
Нагадаємо, 15 січня парламент прийняв за основу законопроєкт про впровадження електронного документообігу при працевлаштуванні. Ідентифікацію особи працівника здійснюватимуть завдяки електронному підпису, тож фізична присутність для подання документів не буде необхідною.
Напередодні, 7 січня, уряд ухвалив проєкт оновленого Трудового кодексу України, що має розпочати реформу ринку праці. Йдеться про збільшення кількості типів трудових договорів, цифровізацію, зміни в інспекції праці тощо.