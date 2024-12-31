Ви й не підозрювали: що означає трикутник на американських доларах

Деякі символи, що зображені на грошах, викликають у людей чимало запитань. Зокрема це стосується доларів.

Що означає трикутник на доларах

Найбільше людей зазвичай цікавить трикутник, який знаходиться на купюрі, який є символом християнства, пише 24 канал з посиланням на BBC.

Читайте також Яка валюта зросла найбільше в 2024 році

Тобто трикутник – це стародавній символ Святої Трійці: Отця, Сина та Святого Духа. Раніше навіть Бога зображували з німбом трикутної форми над головою.

З давніх часів Всевидяще око символізувало Бога, а трикутник був символом Святої Трійці. І обидва ці символи є на купюрі один долар.

Цікаво! Вони розміщені на верхівці незавершеної піраміди. А це є зворотною стороною Великої печатки Сполучених Штатів Америки.

Інші цікаві факти про долар

Про американську валюту є чимало цікавих фактів, зокрема: