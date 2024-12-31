Що означає трикутник на доларах
Найбільше людей зазвичай цікавить трикутник, який знаходиться на купюрі, який є символом християнства, пише 24 канал з посиланням на BBC.
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Тобто трикутник – це стародавній символ Святої Трійці: Отця, Сина та Святого Духа. Раніше навіть Бога зображували з німбом трикутної форми над головою.
З давніх часів Всевидяще око символізувало Бога, а трикутник був символом Святої Трійці. І обидва ці символи є на купюрі один долар.
Цікаво! Вони розміщені на верхівці незавершеної піраміди. А це є зворотною стороною Великої печатки Сполучених Штатів Америки.
Інші цікаві факти про долар
Про американську валюту є чимало цікавих фактів, зокрема:
- Долари насправді складаються не з паперу, а з інших матеріалів% на 75% з бавовни та на 25% з льону.
- Банкнота на один долар не змінювалася з 1963 року.
- Після Другої світової війни долар став головною резервною валютою у світі.