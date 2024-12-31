Что означает треугольник на долларах

Больше всего людей обычно интересует треугольник, который находится на купюре, который является символом христианства, пишет 24 канал со ссылкой на BBC.

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То есть треугольник – это древний символ Святой Троицы: Отца, Сына и Святого Духа. Раньше даже Бога изображали с нимбом треугольной формы над головой.

С древних времен Всевидящее око символизировало Бога, а треугольник был символом Святой Троицы. И оба эти символы есть на купюре один доллар.

Интересно! Они размещены на верхушке незавершенной пирамиды. А это является обратной стороной Большой печати Соединенных Штатов Америки.

Другие интересные факты о долларе

Об американской валюте есть немало интересных фактов, в частности: