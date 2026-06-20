Чому приходить ще одна платіжна за газ?

Окрім звичних рахунків за спожитий газ і його доставку, частина українців почала отримувати ще одну квитанцію. Це плата за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, яка для багатьох споживачів стала несподіванкою, пояснили у "Газмережах".

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Додаткова квитанція стосується перевірки та обслуговування газових мереж у багатоквартирних будинках. Такі роботи проводять для контролю технічного стану системи та безпечного постачання газу до квартир.

Саме ці послуги оплачують співвласники будинку. Залежно від способу управління рахунок можуть виставити як ОСББ або управителю, так і безпосередньо кожному власнику квартири.

Чому українці отримують одразу кілька квитанцій?

Сьогодні побутові споживачі окремо оплачують вартість природного газу та послугу його розподілу. У визначених законом випадках до них додається ще й плата за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

Водночас відмовитися від оплати за розподіл можна лише після офіційного відключення від газопостачання та оформлення відповідних документів. Простого припинення користування газом для цього недостатньо.

Чому ця платіжка приходить не щомісяця?

На відміну від рахунків за газ і його розподіл, платіж за технічне обслуговування не є регулярним. Періодичність залежить від віку газових мереж: новіші системи перевіряють раз на п'ять років, а ті, що експлуатуються понад 25 років, раз на три роки.