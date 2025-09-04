З 1 червня до 2 вересня – під час літнього трансферного вікна футбольні клуби витратили рекордні кошти. Ця сума на понад 3 мільярди доларів більша ніж торік. Нагадаємо, у 2024 році вона складала 6,46 мільярда доларів.

Що відомо про цьогорічні трансфери?

Цьогоріч під час літнього трансферного вікна було витрачено 9,76 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на FIFA.

Зверніть увагу! Кількість міжнародних трансферів також сягнула рекордного значення – 12 тисяч.

Англія зміцнила свої позиції як провідний світовий інвестор у таланти, виділивши понад 3 мільярдів доларів на трансферні виплати у чоловічому футболі, що є найвищою сумою, яку коли-небудь витрачала одна асоціація,

– йдеться у повідомленні FIFA.

За кількістю вхідних трансферів лідерами стали:

Англія;

Бразилія;

Португалія.

Що потрібно знати про цьогорічні літні трансфери:

середня трансферна плата у цей період коливалася у діапазоні від 3,8 до 4 мільйонів доларів;

найпопулярнішим трансфером став перехід на правах вільного агента, таких здійснено більш як 6 тисяч;

повноцінних міжклубних трансферів було здійснено 2,6 тисячі, а кількість оренд сягнула – 1,2 тисячі.

Що відбувалося на українському ринку трансферів?

Влітку на українському ринку було здійснено 69 вхідних міжнародних трансферів, на суму – 49 мільйонів доларів. Це на 11% більше ніж у 2024.

Скільки відбулося вихідних трансферів? Вихідних трансферів загалом відбулося 65, на суму – 51,3 мільйона доларів. Ця кількість зросла на 30% у порівнянні з минулим роком.

Які найбільші вихідні трансфери відбулися в українських командах:

"Шахтар" – було продано до "Benfica" Георгія Судакова за 27 мільйонів євро і плюс 25% від наступного трансферу або ж 15% + 6 мільйонів євро (вибір варіанту за португальцями);

"Динамо" – було продано Владислава Ваната до "Girona" за 15+2 мільйони євро.

Важливі новини відносно трансферів в українському футболі