Що відомо про цьогорічні трансфери?
Цьогоріч під час літнього трансферного вікна було витрачено 9,76 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на FIFA.
Зверніть увагу! Кількість міжнародних трансферів також сягнула рекордного значення – 12 тисяч.
Англія зміцнила свої позиції як провідний світовий інвестор у таланти, виділивши понад 3 мільярдів доларів на трансферні виплати у чоловічому футболі, що є найвищою сумою, яку коли-небудь витрачала одна асоціація,
– йдеться у повідомленні FIFA.
За кількістю вхідних трансферів лідерами стали:
- Англія;
- Бразилія;
- Португалія.
Що потрібно знати про цьогорічні літні трансфери:
- середня трансферна плата у цей період коливалася у діапазоні від 3,8 до 4 мільйонів доларів;
- найпопулярнішим трансфером став перехід на правах вільного агента, таких здійснено більш як 6 тисяч;
- повноцінних міжклубних трансферів було здійснено 2,6 тисячі, а кількість оренд сягнула – 1,2 тисячі.
Що відбувалося на українському ринку трансферів?
Влітку на українському ринку було здійснено 69 вхідних міжнародних трансферів, на суму – 49 мільйонів доларів. Це на 11% більше ніж у 2024.
Скільки відбулося вихідних трансферів?
Вихідних трансферів загалом відбулося 65, на суму – 51,3 мільйона доларів. Ця кількість зросла на 30% у порівнянні з минулим роком.
Які найбільші вихідні трансфери відбулися в українських командах:
- "Шахтар" – було продано до "Benfica" Георгія Судакова за 27 мільйонів євро і плюс 25% від наступного трансферу або ж 15% + 6 мільйонів євро (вибір варіанту за португальцями);
- "Динамо" – було продано Владислава Ваната до "Girona" за 15+2 мільйони євро.
Важливі новини відносно трансферів в українському футболі
- "Динамо" отримало Владислава Бленуце за меншу суму ніж очікувалось раніше. Форварада придбали за орієнтовно 1 мільйон євро.
- Також "Динамо" придбало сенегальського захисника Аліу Тіаре. Як відомо, трансферна вартість футболіста сягнула – 800 тисяч євро.
- Вінгер "Шахтаря" Кевін Лопес де Маседо був проданий "Фулгему" за 40 мільйонів євро. Контракт триватиме до 2030 року.