Що відомо про цьогорічні трансфери?

Цьогоріч під час літнього трансферного вікна було витрачено 9,76 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на FIFA.

Читайте також Вдасться отримати мінімум: скільки сьогодні коштує лом срібла

Зверніть увагу! Кількість міжнародних трансферів також сягнула рекордного значення – 12 тисяч.

Англія зміцнила свої позиції як провідний світовий інвестор у таланти, виділивши понад 3 мільярдів доларів на трансферні виплати у чоловічому футболі, що є найвищою сумою, яку коли-небудь витрачала одна асоціація,
– йдеться у повідомленні FIFA.

За кількістю вхідних трансферів лідерами стали:

  • Англія;
  • Бразилія;
  • Португалія.

Що потрібно знати про цьогорічні літні трансфери:

  • середня трансферна плата у цей період коливалася у діапазоні від 3,8 до 4 мільйонів доларів;
  • найпопулярнішим трансфером став перехід на правах вільного агента, таких здійснено більш як 6 тисяч;
  • повноцінних міжклубних трансферів було здійснено 2,6 тисячі, а кількість оренд сягнула – 1,2 тисячі.

Що відбувалося на українському ринку трансферів?

Влітку на українському ринку було здійснено 69 вхідних міжнародних трансферів, на суму – 49 мільйонів доларів. Це на 11% більше ніж у 2024.

Скільки відбулося вихідних трансферів?

Вихідних трансферів загалом відбулося 65, на суму – 51,3 мільйона доларів. Ця кількість зросла на 30% у порівнянні з минулим роком.

Які найбільші вихідні трансфери відбулися в українських командах:

  • "Шахтар" – було продано до "Benfica" Георгія Судакова за 27 мільйонів євро і плюс 25% від наступного трансферу або ж 15% + 6 мільйонів євро (вибір варіанту за португальцями);
  • "Динамо" – було продано Владислава Ваната до "Girona" за 15+2 мільйони євро.

Важливі новини відносно трансферів в українському футболі

  • "Динамо" отримало Владислава Бленуце за меншу суму ніж очікувалось раніше. Форварада придбали за орієнтовно 1 мільйон євро.
  • Також "Динамо" придбало сенегальського захисника Аліу Тіаре. Як відомо, трансферна вартість футболіста сягнула – 800 тисяч євро.
  • Вінгер "Шахтаря" Кевін Лопес де Маседо був проданий "Фулгему" за 40 мільйонів євро. Контракт триватиме до 2030 року.