Почти 10 миллиардов: шокирующие расходы клубов во время трансферов
- Футбольные клубы во время летнего трансферного окна потратили 9,76 миллиарда долларов, что на 3 миллиарда больше, чем в предыдущем году.
- В Украине было осуществлено 69 входящих трансферов на 49 миллионов долларов и 65 исходящих трансферов на 51,3 миллиона долларов.
С 1 июня по 2 сентября – во время летнего трансферного окна футбольные клубы потратили рекордные средства. Эта сумма на 3 миллиарда долларов больше чем в прошлом году. Напомним, в 2024 году она составляла 6,46 миллиарда долларов.
Что известно о нынешних трансферах?
В этом году во время летнего трансферного окна было потрачено 9,76 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на FIFA.
Обратите внимание! Количество международных трансферов также достигло рекордного значения – 12 тысяч.
Англия укрепила свои позиции как ведущий мировой инвестор в таланты, выделив более 3 миллиардов долларов на трансферные выплаты в мужском футболе, что является самой высокой суммой, которую когда-либо тратила одна ассоциация,
– говорится в сообщении FIFA.
По количеству входящих трансферов лидерами стали:
- Англия;
- Бразилия;
- Португалия.
Что нужно знать о нынешних летних трансферах:
- средняя трансферная плата в этот период колебалась в диапазоне от 3,8 до 4 миллионов долларов;
- самым популярным трансфером стал переход на правах свободного агента, таких осуществлено более 6 тысяч;
- полноценных межклубных трансферов было осуществлено 2,6 тысячи, а количество аренд достигло – 1,2 тысячи.
Что происходило на украинском рынке трансферов?
Летом на украинском рынке было осуществлено 69 входящих международных трансферов, на сумму – 49 миллионов долларов. Это на 11% больше чем в 2024 году.
Сколько произошло исходящих трансферов?
Исходящих трансферов в целом произошло 65, на сумму – 51,3 миллиона долларов. Это количество выросло на 30% по сравнению с прошлым годом.
Какие самые большие выходные трансферы состоялись в украинских командах:
- "Шахтер" – был продан в "Benfica" Георгий Судаков за 27 миллионов евро и плюс 25% от следующего трансфера или же 15% + 6 миллионов евро (выбор варианта за португальцами);
- "Динамо" – было продано Владислава Ваната в "Girona" за 15+2 миллиона евро.
Важные новости относительно трансферов в украинском футболе
- "Динамо" получило Владислава Бленуце за меньшую сумму чем ожидалось ранее. Форварада приобрели за ориентировочно 1 миллион евро.
- Также "Динамо" приобрело сенегальского защитника Алиу Тиаре. Как известно, трансферная стоимость футболиста достигла – 800 тысяч евро.
- Вингер "Шахтера" Кевин Лопес де Маседо был продан "Фулхэму" за 40 миллионов евро. Контракт продлится до 2030 года.